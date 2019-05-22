  • الأربعاء 22 مايو 2019
  • بتوقيت مصر06:40 م
بحث متقدم
خادم الحرمين وملك السعودية

السعودية تنهي الخلاف مع المغرب بهذا القرار

رامز في الشلال

"رامز في الشلال" يستفز المشاهدين بضيفة اليوم

قطر وايران

اجتماع قطر وإيران يسفر عن هذا القرار

خادم الحرمين وملك المغرب

ملك المغرب يزيد حالة التوتر مع السعودية برسالة للرئيس اليمني

اطفال بلا ماوي

التضامن: أطفال بلا مأوي تنقذ مشرد معاق جديد بالسويس

تبفجيرات الفجيرة

الإمارات تكشف عن حقائق جديدة في تفجيرات سفن الفجيرة

قطر

قطر تتحرك عسكريا في اتجاه الخليج

المجلس العسكري السوداني

المجلس العسكري السوداني يسلم السلطة

الجوافة

الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجأة عن الجوافة المصرية

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

رئيس أركان الجيش الجزائري يكشف موقفه من الترشح للرئاسة

اجتماع قطر وإيران يسفر عن هذا القرار

عرب وعالم

قطر وايران
قطر وايران

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. قطر تمد الإمارات بالغاز المسال

#

حماس: قطر تبذل جهودا لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة

#

هذا ما فعله أمير قطر ولن ينساه له الملك سلمان

#

«الوطنية للصحافة»: رئيس تحرير «حريتي» حض على العنصرية

إيران

قطر

دول الخليج

أسفر اجتماع بين مسئولين من  قطر وإيران عن بعض القرارات الخاصة بالعلاقات البرلمانية بين البلدين.

بحث رئيس مجلس الشورى القطري، أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، اليوم الأربعاء، مع السفير الإيراني لدى الدوحة، محمد علي سبحاني، تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية.

وحسب "وكالة الأنباء القطرية" (قنا)، إن "لقاء جمع الطرفين بالعاصمة القطرية الدوحة، وتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدة أن الاجتماع، الذي حضره مسئولون بمجلس الشورى القطري، "بحث العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها".

وأضافت الوكالة الرسمية أنه تم أيضا "استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، دون تفاصيل أكثر".

ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه المنطقة وتيرة مباحثات سريعة بين دول الخليج ووفود غربية، خصوصا عقب تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، قبل فرضها عقوبات على طهران.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» المالية: 11.5 مليون فاتورة الكترونية و770 ألف إقرار
» التضامن: أطفال بلا مأوي تنقذ مشرد معاق جديد بالسويس
» "ترامب" يصافح رجلا يرتدى بدلة بـ 80 دولارا
» رسالة جديدة من إليسا لجمهورها عن عملية جراحية نادرة
» الأرصاد تحذر المواطنين: غدًا الزموا منازلكم
» رئيس أركان الجيش الجزائري يكشف موقفه من الترشح للرئاسة
» "جمعة": نذر المتوفى دين ويجب أخده من التركة
» "زعيم الثغر" يفاوض طلعت يوسف خلفًا لـ "طولان"
» قتلى وجرحى في اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة بإندونيسيا
» بالفيديو.. عزيزة جلال تعود للغناء بعد غياب 35 عامًا
» إلقاء القبض على "ماردونا".. تعرف على السبب

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    06:53 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد