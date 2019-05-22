قطر تتحرك عسكريا في اتجاه الخليج

متابعات - أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تحركها في اتجاه الخليج لتبدأ تدريبات عسكرية بمنشأة الرماية البحرية شرقي البلاد بالقرب من شاطئ الخليج.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية: "تعلن مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع أن القوات المسلحة القطرية ستقوم بتنفيذ تدريبات بميدان الرماية البحري (O.T.D-28 ) الذي يقع شرق مسيعيد بالقرب من "فشت الحديد"، خلال الفترة من 23 يونيو ، وحتى 4 يوليو المقبلين، من الساعة 6 صباحا إلى 5 مساء".
?تأتي التدريبات في وقت يشهد توترا شديدا بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تستضيف قطر قاعدة جوية أمريكية مهمة هي قاعدة العديد قرب العاصمة الدوحة.
مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع تعلن أن القوات المسلحة القطرية ستقوم بتنفيذ تدريبات بميدان الرماية البحري (O.T.D-28) الذي يقع شرق مسيعيد بالقرب من "فشت الحديد"، خلال الفترة من 23 يونيو وحتى 04 يوليو المقبلين، من الساعة 6 صباحا إلى 5 مساء.#قنا pic.twitter.com/9CkevIQm1o— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 22, 2019
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