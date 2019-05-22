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المجلس العسكري السوداني يسلم السلطة

عرب وعالم

المجلس العسكري السوداني
المجلس العسكري السوداني

متابعات - أمينة عبد العال

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السودان

المجلس العسكري

سلطة مدنية

أكد المجلس العسكري السوداني أنه ينوي  تسليم السلطة قريبا إلي سلطة مدنية.

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، ردا على سؤال حول إذا كان المجلس العسكري سيسلم الحكم إلى سلطة مدنية "نعم بكل تأكيد سنقوم بذلك وستكون هناك حكومة كفاءات، لقد تعبنا، ونريد تسليم السلطة اليوم قبل غدا"، حسب صحيفة "المشهد" السودانية.

وأكد حميدتي أن الأهم من ذلك أن يتم العمل خلال الفترة الانتقالية على تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة، متابعا أنه يتمنى أن تعود الديمقراطية الحقيقية.

وأشار حميدتي إلى أنهم في المجلس العسكري يريدون تنافسا حقيقيا وانتخابات حرة نزيهة، وسنرضى بمن يأتي به صندوق الانتخابات أيا كان".

وقال قائد قوات الدعم السريع "نريد شخصا عادلا محترما لا يكذب ولا يغش الناس".

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم الخميس الماضي، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرءوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

 


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