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قتلى وجرحى في اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة بإندونيسيا

عرب وعالم

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

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تظاهرات

قتلى

إكسترا نيوز

إندونيسيا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية ومباشرة من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ترصد وقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين المعترضين على نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين.

ويظهر الفيديو استخدام الشرطة في إندونيسيا الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، الذين أطلقوا بدورهم الألعاب النارية والحجارة أيضًا تجاه عناصر الأمن.

يذكر أن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، فاز بولاية ثانية بعد حصوله على 55.5% من الأصوات، مقابل 44.5% لمنافسه الجنرال المتقاعد، برابوو سوبيانتو.

 شاهد الفيديو..

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