» إمام الحرم المكي السابق: إبليس ليس ملحدا

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إبليس

الكلباني

الإلحادي

النقيدان

قال عادل الكلباني إمام المسجد الحرم المكي السابق إن إبليس لم يكن ملحدا.

 وكتب الكلباني على حسابه في تويتر :"إن إبليس لم يكن ملحدا ، " قال رب " وقال {"خلقتني من نار "، لكنه مع هذا اختار الفسق والكفر

وجاء رده الكلباني  على حساب الشاذوب الذي سأله قائلا : " وهل إبليس ملحد يا شيخ عادل".

وأثارت تدوينة الكلباني ردود فعل واسعة، حيث كتب أحد المعلقين قائلا : " يا شيخ لماذا لا تتطرقون في مواضيعكم بالحديث عن الدعاة والعلماء ..".

وكتب آخر : " إبليس عاصي وكافر .. وليس ملحد .. والبشر تعدوا مرحلة الإلحاد فقد ادّعى أحدهم الربوبية يوماً ما.

وعلق حساب عبد الحكيم : " رأينا في زماننا هذا العجب في بلادنا يعلن الإلحاد على الملأ دون رادع من دين أو أخلاق".

وكان الكلباني قد علق على تصريحات الكاتب  منصور النقيدان: الإلحاد عقيدة، عليك أن تحترم الإلحاد لأنه خيار للإنسان".

وجاءت تصريحات النقيدان في استضافته في برنامج ليوان المديفر، حيث علق الكلباني على حديثه عن الإلحاد قائلا: " نعم هو خيار مثل اختيار إبليس حذو القذة بالقذة".


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