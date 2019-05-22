» إمام الحرم المكي السابق: إبليس ليس ملحدا

عبد القادر وحيد
قال عادل الكلباني إمام المسجد الحرم المكي السابق إن إبليس لم يكن ملحدا.
وكتب الكلباني على حسابه في تويتر :"إن إبليس لم يكن ملحدا ، " قال رب " وقال {"خلقتني من نار "، لكنه مع هذا اختار الفسق والكفر
وجاء رده الكلباني على حساب الشاذوب الذي سأله قائلا : " وهل إبليس ملحد يا شيخ عادل".
وأثارت تدوينة الكلباني ردود فعل واسعة، حيث كتب أحد المعلقين قائلا : " يا شيخ لماذا لا تتطرقون في مواضيعكم بالحديث عن الدعاة والعلماء ..".
وكتب آخر : " إبليس عاصي وكافر .. وليس ملحد .. والبشر تعدوا مرحلة الإلحاد فقد ادّعى أحدهم الربوبية يوماً ما.
وعلق حساب عبد الحكيم : " رأينا في زماننا هذا العجب في بلادنا يعلن الإلحاد على الملأ دون رادع من دين أو أخلاق".
وكان الكلباني قد علق على تصريحات الكاتب منصور النقيدان: الإلحاد عقيدة، عليك أن تحترم الإلحاد لأنه خيار للإنسان".
وجاءت تصريحات النقيدان في استضافته في برنامج ليوان المديفر، حيث علق الكلباني على حديثه عن الإلحاد قائلا: " نعم هو خيار مثل اختيار إبليس حذو القذة بالقذة".
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