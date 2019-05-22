» التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الإسماعيلي

22 مايو 2019 - 01:31 م

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد فتحي - صالح جمعة - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم: وليد أزارو.