إعدام لـ6 متهمين في "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"

22 مايو 2019 - 12:26 م

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أوراق 6 متهمين إلى فضيلة المفتي للتصديق على حكم إعدامهم شنقا، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، وحددت المحكمة جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم.





صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.



