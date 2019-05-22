عاجل.. الدولار يواصل التراجع ليسجل هذه الأسعار

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متابعات - الدويني فولي

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واصل الدولار خسائره أمام الجنيه، اليوم، بخسارة قرشين في بنوك "البنك الأهلي المصري، والعربي الأفريقى الدولي، قناة السويس، المصري الخليجي، الكويت الوطني التجاري الدولي، المصرف المتحد، الإمارات دبي الوطني، مصر".

وسجّل الدولار 16.95 جنيه للشراء، و17.05 للبيع؛ ليصبح إجمالي ما فقده منذ مطلع العام الجاري 93 قرشًا، وهو أقل سعر له منذ عامين.
فيما تراجعت  أسعار العملات العربية، ليفقد الريال السعودي قرشًا ويباع بـ4.54 مقابل 4.55 جنيه، أمس، كما فقد الدرهم الإماراتي قرشًا ليباع بـ4.64 جنيه للدرهم الإماراتي.


يُشار إلى أنَّ بنكي "عودة" و"المصرف العربي الدولي" الأقل سعرًا لشراء الدولار بـ16.94 جنيه للشراء.

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