» 10 أطعمة تقلل من شعورك بالحر والعطش

مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، لاسيما في شهر رمضان المبارك، نقدم لكم بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها يوميًا للحد من الشعور بالعطش والجوع أثناء ساعات الصيام، وأيضًا تقلل من الشعور بحدة ارتفاع درجات الحرارة .

وأوصي موقع "هيلثي لاين"، في تقريره، بضرورة تناول الأطعمة الغنية بالألياف لأنها متواجد بها كميات كبيرة من الماء، التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي تواجد الماء داخل الجسم.

وعن الأطعمة التي ينصح بتناولها بكثرة خلال موجة الحر، فهي:

1-الخس.

2-الخيار.

3-الطماطم.

4-الجزر.

5-البطيخ.

6-الزبادي.

7-السبانخ.

8-الفراولة.

9-البرتقال.

10-الشوربة.

وأكد التقرير ضرورة تناول 2 لتر من الماء يوميًا، في الفترة ما بين الإفطار إلي السحور، لأن تواجد الماء في الجسم يحافظ علي صحتك بشكل كبير، وتحد من الشعور بالعطش، أو الحر الزائد، فهي تعمل على ترطيب الجسم.