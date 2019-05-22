» الزمالك يحضر مفاجأة لقيادة هجومه أمام "بركان"

22 مايو 2019 - 10:29 ص

يجهز الجهاز الفني لنادى الزمالك، المهاجم المغربى حميد أحداد لقيادة هجوم الأبيض فى مواجهة نهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقرر له يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحاول "جروس" تجهيز أحداد بعدما تأكد غياب عمر السعيد مهاجم الفريق بعد حصوله على الإنذار الثانى فى مباراة الذهاب أمام الفريق المغربى.

جدير بالذكر أن بعثة الفريق المغربي وصلت الساعات الأولى من صباح اليوم وكان في استقبالها رئيس نادى الزمالك بالطبل والورود.