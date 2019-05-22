» مفتى الجمهورية: احذروا من هؤلاء الثلاثة

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الشباب

إكسترا نيوز

شوقى علام


حذر الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، الشباب من كتابة شيء على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق منه، قائلاً: "ما تكتبه سيكتب في صحائفك يوم القيامة، مثله مثل الكلام الخارج من اللسان". 

وأضاف علام، في لقاء مع برنامج "الله وأكرم"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية: "أقول للشباب كن حذرًا في القراءة، وكن حذرًا في النقل، وكن حذرًا عندما تنشر، فنحن أمة توثيق، ولا نقبل من الأخبار إلا ما هو صحيح وصادق".

وتابع مفتي الجمهورية، أنه عند تتبع الشائعات الموجودة على الفضاء الإلكتروني وجدوا متوسط حوالي 20 ألف شائعة في الشهر، وهذا منذ عام 2017 وحتى الآن، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات إيجابية في هذا الأمر.

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