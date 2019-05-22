باحث إسلامي: ليلة القدر ليست في رمضان

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قال الباحث الإسلامي والمستشار القانوني أحمد عبده، إن ليلة القدر ليست في رمضان فقط، فكل إنسان يوفق في ليلة لعمل صالح فهي ليلة قدره.

وكتب على حسابه في تويتر: "ليلة القدر هي ليلة الشرف فانظر لأعلى ما يمكن أن تتشرف به عند مولاك فبادر بالقيام به.. فتلك هي ليلة قدرك أنت عند الله، ويا حبذا لو كان ذلك كل يوم".

يذكر أن عبده كان قد صرح قبل هلال رمضان أن ما ستصومونه بعد أيام ليس هو شهر رمضان الذي افترض الله صيامه.. لكنه شهرا توافقيا توافق عليه الفقهاء وخالفوا به النبي الذي أنزلت عليه آية النسيئ، ولم يقم بإلغاء شهر النسيئ.. فهل تظنون بأن النبي أخطأ  وكذلك أبو بكر من بعده بينما علم بن الخطاب من القرآن ما لم يعلمه النبي ولا أبو بكر.

وزعم عبده أيضًا أنه ما أضر المسلمون العالم بإسلامهم إلا حينما اتبعوا الفقهاء ونادوا بالنقل وتركوا العقل وحل حفظ القرآن محل تدبر آياته.


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