  • الأربعاء 22 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:28 ص
بحث متقدم
فيصل عزيزي

في رمضان.. أغنية بإيحاءات جنسية في عاصمة عربية

المغامسي

المغامسي للإخوان: "أنتم مسلمون".. ولكن!

أحمد شوبير

"شوبير" يحسم الجدل بشأن ترشحه لرئاسة "الأهلي" بقرار مفاجئ

نشأت الديهي

سر انشقاق القيادات في تنظيم الإخوان

الإعلامية فريدة الزمر

الإعلامية فريدة الزمر تنهار بالبكاء.. تعرف على السبب

الملك سلمان

قانون جديد بالسعودية يجرم العنصرية ويمنع المس بالأديان

أحمد عبده

باحث إسلامي: ليلة القدر ليست في رمضان

الإعلامي أحمد موسى

موسى لـ"المصريين": "اللي بتطلبوه ده ثمن غالي"

مصطفى يونس

سؤال خارج عن "راقصة" يحرج مصطفى يونس على الهواء

واتساب

واتساب يفاجئ الجميع بقرار صادم

واتساب يفاجئ الجميع بقرار صادم

الصفحة الأخيرة

واتساب
واتساب

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

تعليق صادم من ناهد السباعي على زوج والدتها

#

الدولار يفاجئ الجميع ويتراجع لهذا الرقم

#

واتساب يتيح الميزة التي يبحث عنها الجميع

#

أخيرا .. "واتساب" يطلق الميزة التي ينتظرها الجميع

في قرار وصف بالصادم كشف موقع ZeeBusiness عن منع موقع واتسات ”حفظ الصور الشخصية للأصدقاء أو مشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف الموقع أن هذه الخطوة ستكون عبر إزالة خيار حفظ الصور التعريفية الخاصة بك profile photo والمشاركة .

كما أوضح  الموقع أن هذه الخاصية سيتم تطبيقها على لأجهزة العاملة بنظام آندرويد أولا ثم 1so.

يذكر أن واتساب كان قد طرح خيار المشاركة عند فتح الملف الشخصي كما كان يوفر خيار مشاركة الصورة أو حفظها مباشرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» 10 أطعمة تقلل من شعورك بالحر والعطش
» الزمالك يحضر مفاجأة لقيادة هجومه أمام "بركان"
» قناة أمريكية تحجب زفافاً لـ "مثليين" بالرسوم المتحركة
» الأهلى يرفع شعار لا بديل عن الفوز في مواجهة "الدراويش"
» "بيراميدز" يستضيف النجوم على استاد الدفاع الجوى
» مفتى الجمهورية: احذروا من هؤلاء الثلاثة
» بالورود والطبل الزمالك يرد الجميل لـ "بركان"
» شاهد.. قبلة "غير بريئة" بين فنانتين تثير الجدل
» "طولان" يستقيل من تدريب الاتحاد
» بعد إصابة محمد نجم بجلطة.. تابت فنانة على يديه.. ومتزوج من أخت فنان
» إعلامية شهيرة تعلن انفصالها عن خطيبها الفنان: مستحيل أرجع له

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد