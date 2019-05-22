أول تعليق لابنة صدام عن حقيقة وفاة والدتها

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عقب تردد أنباء عن وفاة زوجة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين  نفت رغد صدام نبأ وفاة والدتها ساجدة طلفاح.

وقالت رغد إن والدتها بصحة جيدة، والعمر له دور، نافية ما تم تداوله أمس الثلاثاء عن وفاة والدتها.

وكانت أنباء قد ترددت أمس عن وفاة زوجة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ساجدة خير الله طلفاح، وأنها توفيت عن عمر يناهز 80 عاما.

يذكر أن ساجدة طلفاح هي أرملة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهي من مواليد عام 1937، وأنجبت له عدي عام 1964 وقصي عام 1967، و3 بنات هن رغد عام 1968 ورنا عام 1971 وحلا عام 1977.


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