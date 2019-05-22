  • الأربعاء 22 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:30 ص
بحث متقدم
فيصل عزيزي

في رمضان.. أغنية بإيحاءات جنسية في عاصمة عربية

المغامسي

المغامسي للإخوان: "أنتم مسلمون".. ولكن!

أحمد شوبير

"شوبير" يحسم الجدل بشأن ترشحه لرئاسة "الأهلي" بقرار مفاجئ

نشأت الديهي

سر انشقاق القيادات في تنظيم الإخوان

الإعلامية فريدة الزمر

الإعلامية فريدة الزمر تنهار بالبكاء.. تعرف على السبب

الملك سلمان

قانون جديد بالسعودية يجرم العنصرية ويمنع المس بالأديان

أحمد عبده

باحث إسلامي: ليلة القدر ليست في رمضان

الإعلامي أحمد موسى

موسى لـ"المصريين": "اللي بتطلبوه ده ثمن غالي"

مصطفى يونس

سؤال خارج عن "راقصة" يحرج مصطفى يونس على الهواء

واتساب

واتساب يفاجئ الجميع بقرار صادم

تدني للدولار واستقرار للريال السعودي أمام الجنيه

مال وأعمال

الدولار
الدولار

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

#

الجنيه يوجه ضربة موجعة للدولار

#

خطيبة خاشقجي: أشعر كأني في كابوس

#

الدولار يفاجي الجميع ويتراجع لهذا الرقم

تشهد أسعار العملات اليوم حالة من التراجع التدريجي وذلك على مدار الأسابيع الماضية، حيث تراوح سعر شراء الدولار اليوم بين 16.96 إلى 17.00 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 17.06 إلى 17.1.

وتراجع أيضًا سعر اليورو اليوم في معظم البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مستقراً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج.

ويشهد سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية حالة من التراجع التدريجي وتحديداً في الثلاث شهور الماضية، حيث فقدت العملة الخضراء أمام الجنيه المصري أكثر من 75 قرشًا خلال الفترة الماضية.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي، قرشين إلى 17.01 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي البركة والتعمير والإسكان عند 16.99 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، وكريدي أجريكول،عند 16.97 جنيه للشراء، و17.07 جنيه للبيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» 10 أطعمة تقلل من شعورك بالحر والعطش
» الزمالك يحضر مفاجأة لقيادة هجومه أمام "بركان"
» قناة أمريكية تحجب زفافاً لـ "مثليين" بالرسوم المتحركة
» الأهلى يرفع شعار لا بديل عن الفوز في مواجهة "الدراويش"
» "بيراميدز" يستضيف النجوم على استاد الدفاع الجوى
» مفتى الجمهورية: احذروا من هؤلاء الثلاثة
» بالورود والطبل الزمالك يرد الجميل لـ "بركان"
» شاهد.. قبلة "غير بريئة" بين فنانتين تثير الجدل
» "طولان" يستقيل من تدريب الاتحاد
» بعد إصابة محمد نجم بجلطة.. تابت فنانة على يديه.. ومتزوج من أخت فنان
» إعلامية شهيرة تعلن انفصالها عن خطيبها الفنان: مستحيل أرجع له

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد