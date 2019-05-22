» مصطفى يونس يوجه اتهاما خطيرًا للخطيب: رفض صفقة مدوية

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الخطيب

وجه مصطفى يونس - نجم الأهلي السابق - اتهاما شرسا لمحمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي - وذلك خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة".

وقال "يونس" : "لما كنت بدرب المصري بداية الموسم تقدم الزمالك وبيراميدز بعرض لضم نجم الفريق إسلام عيسى".

وأضاف: "اتصلت بالكابتن محمود الخطيب وقولتله مينفعش يبقى أنا المدير الفني للنادي ثم أبيع أحسن لاعب عندي للزمالك أو بيراميدز".

وأردف: "الخطيب قالي هرد عليك وبعدها كلمني وقالي مجلس الإدارة مش موافق".



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