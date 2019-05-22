» تطبيق زيادة البدل الصحفي اعتبارًا من مايو الجاري

أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25% لأعضاء النقابة والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية اعتبارًا من شهر مايو الجاري، وذلك تنفيذًا للوعد الذي سبق إعلانه بعد موافقة الحكومة على الزيادة بدءً من تطبيق الموازنة الجديدة للدولة في شهر يوليو القادم.
وأضاف رشوان: "يسعدنى إعلام الزميلات والزملاء المقبولين بلجنة القيد الأخيرة فى شهر فبراير الماضي، بحصولهم على البدل الخاص بهم متضمنًا نسبة الزيادة بدءًا من شهر مايو الحالى مع باقى زملاءهم من أعضاء النقابة، ولا يسعنى فى النهاية سوى أن أوجه الشكر الجزيل لكل من ساهم فى تدبير الموارد اللازمة لتطبيق هذه الزيادة بدءًا من الشهر الحالى".