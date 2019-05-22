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وزير الكهرباء يكشف معلومة هامة عن زيادة الأسعار

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الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة
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المصريون ـ متابعات

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الكهرباء: زيادة جديدة في الأسعار يوليو المقبل

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أسباب إقرار زيادة دورية على أسعار شرائح الكهرباء، قائلًا إن «مصر أصبحت تقدم خدمة متميزة للمواطنين، ولم يحدث أي تخفيف أحمال منذ يوليو 2015».
أضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «من يصل استهلاكه إلى ألف كيلو وات شهريا ستقر عليه زيادة بقيمة 93.5 جنيها، وهي أعلى نسبة زيادة».
أشار إلى أن «هناك 204 ألف فاتورة كهرباء يصل استهلاك أصحابها إلى ألف كيلو وات، وهناك 3 ملايين فاتورة تدخل في الشريحة الأولى التي تمتد من 0 حتى 50 كيلو وات، و3.9 مليون فاتورة في الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات».
تابع: «ويوجد 9.5 مليون فاتورة في الشريحة الثالثة، و6.8 مليون فاتورة في الشريحة الرابعة، و2.6 مليون فاتورة في الشريحة الخامسة»، مشيرا إلى أن الزيادة السنوية في الأسعار ستنتهي 2022 ، موضحًا أن الدولة مازالت تدعم القطاع بـ16.8 مليار جنيه.


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