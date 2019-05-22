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إنبي وسموحة والطلائع يهربون من الهبوط في الدوري

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نجح الثلاثي إنبي وسموحة وطلائع الجيش، الثلاثاء، في الهروب من منطقة الخطر والهبوط للدرجة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ليتأزم موقف الثنائي الاتحاد السكندري وبتروجت.
واكتسح طلائع الجيش ضيفه الاتحاد السكندري بأربعة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة المحلية.
أحرز الرباعية، كريم طارق (هدفين) في الدقيقتين 22 و55، ومحمد أبو المجد ومصطفى محمد في الدقيقتين 47 و86 من زمن المباراة.
وأسفرت مباريات آخرى بنفس الجولة الثلاثاء عن، فوز إنبي على مصر المقاصة بهدفين لهدف، وسموحة على بتروجت بهدفين دون رد، وفيما تعادل المصري البورسعيدي مع الإنتاج الحربي بهدفين لكل منهما، ووادي دجلة مع حرس الحدود بهدف لكل فريق.
بذلك، يحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 49 نقطة، فيما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 45 نقطة في المركز السادس.
فيما ارتقى طلائع الجيش للمركز الثامن برصيد 40 نقطة بفارق نقطة عن إنبي، وسموحة للمركز العاشر برصيد 38 نقطة.
بينما يحتل وادي دجلة المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي.
فيما ارتقى حرس الحدود للمركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة ولايزال داخل دائرة الخطر، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر، وبتروجت عند 34 نقطة في المركز السادس عشر.
ويهبط للدرجة الأدنى الفرق الثلاث الأخيرة في جدول الترتيب، الـ 16 والـ 17 والـ 18، وهبط رسميًا كل من الداخلية والنجوم.
ويتصدر المسابقة فريق الأهلي برصيد 73 نقطة بفارق 7 نقاط عن الزمالك وبيراميدز على الترتيب.
ويعد الأهلي (حامل اللقب) أكثر الفرق تتويجًا ببطولة الدوري المصري بإجمالي 40 لقبا، يليه الزمالك بإجمالي 12 لقبا. 

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