إيران: مستعدون للالتزام بالاتفاق النووي "بقدر التزام أوروبا"

22 مايو 2019 - 01:10 ص

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للالتزام بتنفيذ الاتفاق النووي، "بقدر التزام فرنسا وبقية الشركاء الأوروبيين به".



جاء ذلك في تصريح نقلته وسائل إعلام حكومية، تعليقا على تصريحات لنظيرته الفرنسية أغنيس فون دير مول، دعت فيها طهران إلى حماية الاتفاق النووي.



وقال موسوي إن موقف بلاده "ينبغي أن يقنع باريس بدعم الاتفاق بشكل كامل".



يشار أن شركات أوروبية رضخت خلال الأشهر الأخيرة للعقوبات الأمريكية، سيما في قطاع الطاقة، وبينها "توتال" الفرنسية.



وكانت طهران تعرضت لعقوبات أمريكية ودولية جراء برنامجها النووية، إلا أنها رُفعت بموجب اتفاق أُبرم عام 2015.

