  • الأربعاء 22 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:36 ص
بحث متقدم
الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة

وزير الكهرباء يكشف معلومة هامة عن زيادة الأسعار

علم السعودية

السعودية: سنفعل ما في وسعنا لمنع قيام أي حرب بالمنطقة

كنافة رمضان

سلع ومهن تزدهر فى رمضان وأخرى ترفع شعار: مغلق لنهاية الشهر

الملك سلمان

الملك سلمان يجتمع بأمراء كل المناطق ويصدر أوامر عاجلة

الدولار والجنيه

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

تركي آل الشيخ

رجلا أعمال عربيان يسعيان لشراء نادٍ بالدوري المصري

هواوى

لعملاء «هواوى».. 4 أسئلة حول مستقبل هاتفك

عمال مصريون فى الكويت

الكويت تقرر إنهاء عمالة مئات المصريين بشكل مفاجئ

اجتماع السيسي

بالتفاصيل.. السيسي يناقش خطة "التحول الرقمي" مع الحكومة

موائد الرحمن فى رمضان

موائد الرحمن فى رمضان.. «حسنات» وللساسة مآرب أخرى

إيران: مستعدون للالتزام بالاتفاق النووي "بقدر التزام أوروبا"

عرب وعالم

إيران
إيران

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إيران ترفع إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب إلى 4 أضعاف

#

إيران تطالب المجتمع الدولي بأمر غريب بشأن الاتفاق النووي

#

بسبب برنامجها النووي.. إيران تهدد أوروبا بهذا الإجراء

#

إيران تعلِّق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للالتزام بتنفيذ الاتفاق النووي، "بقدر التزام فرنسا وبقية الشركاء الأوروبيين به".
جاء ذلك في تصريح نقلته وسائل إعلام حكومية، تعليقا على تصريحات لنظيرته الفرنسية أغنيس فون دير مول، دعت فيها طهران إلى حماية الاتفاق النووي.
وقال موسوي إن موقف بلاده "ينبغي أن يقنع باريس بدعم الاتفاق بشكل كامل".
يشار أن شركات أوروبية رضخت خلال الأشهر الأخيرة للعقوبات الأمريكية، سيما في قطاع الطاقة، وبينها "توتال" الفرنسية.
وكانت طهران تعرضت لعقوبات أمريكية ودولية جراء برنامجها النووية، إلا أنها رُفعت بموجب اتفاق أُبرم عام 2015.
والعام الماضي، أعلنت واشنطن الخروج من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات، بهدف إجبار إيران على تقديم ضمانات أكثر، والحد من برامجها الصاروخية، و"وقف تدخلاتها الإقليمية"، وهو ما لقي معارضة واسعة على الساحة الدولية، وسط مخاوف من انعكاسات سلبية على استقرار المنطقة. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تطبيق زيادة البدل الصحفي اعتبارًا من مايو الجاري
» سناتور أمريكي يفجر مفاجأة بشأن هجمات سفن بالخليج
» السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ «موقف حازم»
» "حماس": ورشة البحرين محاولة لهذا الأمر الخطير
» أمير الكويت: نعيش ظروفًا خطيرة
» أول تعليق من «كهربا» على استبعاده من المنتخب
» «الإفتاء»: أكثروا من قول "اللهم أجرني من حر جهنم"
» كابتن الأهلي: «آل الشيخ» مصري أكثر من المصريين
» "بوتين" يُنجب توأمًا من صديقته البطلة الرياضية
» مؤمن زكريا ساخرًا من صالح جمعة: "فين وائل جمعة؟"
» «الأرصاد» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة وتوجه نصائح للمواطنين

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • شروق

    05:00 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد