نقيب الصحفيين يعلن صرف بدل مايو بالزيادة

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، صرف بدل مايو المقبل بالزيادة التى أقرتها وزارة المالية بواقع 25%.

وجاء فى نص بيان نقيب الصحفيين:

الزميلات والزملاء الكرام أعضاء نقابة الصحفيين.. كل عام وأنتم جميعا وأسركم بخير

تنفيذا للوعد الذى سبق لى، بعد موافقة الحكومة على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25% لأعضاء النقابة والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية بدءا من تطبيق الموازنة الجديدة للدولة فى شهر يوليو المقبل، يسعدنى إبلاغكم بتطبيق هذه الزيادة بدءا من شهر مايو الحالى، كما يسعدنى إعلام الزميلات والزملاء المقبولين بلجنة القيد الاخيرة فى شهر فبراير الماضى، بحصولهم على البدل الخاص بهم متضمنا نسبة الزيادة بدءا من شهر مايو الحالى مع باقى زملائهم من أعضاء النقابة.

ولا يسعنى فى النهاية سوى أن أوجه الشكر الجزيل لكل من ساهم فى تدبير الموارد اللازمة لتطبيق هذه الزيادة بدءا من الشهر الحالى.