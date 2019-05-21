رجلا أعمال عربيان يسعيان لشراء نادٍ بالدوري المصري

يسعى رجلا أعمال عربيان للاستحواذ علي نادٍ بالدوري الممتاز، ومن المقرر أن يدخلا في مفاوضات رسمية خلال أيام.

وذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الرئيس التنفيذي للصندوق الأستثماري لمجموعة كابيتال زيورخ، الدكتور فهد المرعبي وعصام الفهيم رجل الأعمال، يسعيان لشراء النادي.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يدخل المستثمران الإماراتيين في مفاوضات رسمية، بتقديم عرض رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، لتقديم عرض الشراء على النادي.

ونفلت الصحيفة عن عصام الفهيم قوله إن الفريق القانوني يعمل حاليا مع جميع الأطراف لإنهاء التفاصيل التعاقدية.

كما نقلت عن الدكتور فهد المرعبي، "أنه لا يسعى إلى الظهور الإعلامي، بل الدخول في الاستثمار الرياضي، رافضا الإدلاء بأي تفاصيل إضافية قبل إنهاء الصفقة".

وقال موقع "الكابتن" الرياضي، أنه "من المنتظر أن يدخل السوق المصرية خلال الصيف الجارى اسثمارات عربية فى الشأن الرياضى، بعدما أحدث تركى آل الشيخ مالك نادى بيرامديز نجاحات فى الشارع الرياضى المصرى، خطفت الأنظار، في مجال كرة القدم بالدوري الممتاز".

وأشار إلى أن تركي آل الشيخ، فتح المجال أمام رجال الأعمال العرب، لخوض التجربة، لزيادة المنافسة والاستثمارات الرياضية.