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رسميًا.. كريم بنزيمة أفضل لاعب فرنسي الموسم الحالي

الرياضة

كريم بنزيمة
كريم بنزيمة

خالد الشرقاوي - متابعات

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توج كريم بنزيمة، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب فرنسي في الخارج لهذا الموسم 2018-2019، والتي يقدمها الاتحاد الفرنسي للاعبي كرة القدم المحترفين.

وظهر بنزيمة بمستوى متميز خلال الموسم الحالي، إذ احتل المهاجم الفرنسي المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 21 هدفاً، بفارق 15 هدفاً عن ليونيل ميسي، المتوج بجائزة الهداف.

وكان كريم بنزيمة غاب عن تدريبات فريقه في الأيام الماضي لإصابة عضلية في فخذه الايسر وغاب عن مباراة رايو فايكانو في الدوري الإسباني، لكنه عاد في مواجهة الجولة الأخيرة أمام ريال بيتيس والتي خسرها الفريق الملكي 0-2.

وتوج بنزيمة، لاعب ريال مدريد، اليوم، بجائزة شركة "ماهو" لأفضل لاعب في الفريق الملكي وسجل اللاعب الفرنسي 6 أهداف في 10 أيام وافتتح التسجيل في الانتصارات الثلاثة الأخيرة.


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