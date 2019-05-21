  • الثلاثاء 21 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:54 م
بحث متقدم
عمال مصريون فى الكويت

الكويت تقرر إنهاء عمالة مئات المصريين بشكل مفاجئ

دعاء الحر

«الإفتاء»: أكثروا من قول "اللهم أجرني من حر جهنم"

تركي آل شيخ

كابتن الأهلي: «آل الشيخ» مصري أكثر من المصريين

اجتماع السيسي

بالتفاصيل.. السيسي يناقش خطة "التحول الرقمي" مع الحكومة

موائد الرحمن فى رمضان

موائد الرحمن فى رمضان.. «حسنات» وللساسة مآرب أخرى

درجات الحرارة

«الأرصاد» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة وتوجه نصائح للمواطنين

أبومازن وامير قطر

مع قرب إعلان "صفقة القرن".. أبومازن يلتقي أمير قطر

اغتصاب جماعي- أرشيفية

ذئاب بشرية.. 13 شابًا يغتصبون "خديجة" بشكل وحشي

أحمد الطيب شيخ الأزهر

الطيب: هكذا يريد الغرب "حقوق الإنسان" فى مصر

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

الجيش الجزائرى يكشف ملفات خطيرة بمؤسسات الدولة

الكويت تقرر إنهاء عمالة مئات المصريين بشكل مفاجئ

آخر الأخبار

عمال مصريون فى الكويت
عمال مصريون فى الكويت

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

وفاة إعلامية شهيرة بشكل مفاجئ

#

وفاة نجل فنان شهير بشكل مفاجئ

#

هذه أسباب استقالات المعلمين المصريين في الكويت

#

قرار مفاجئ من الكويت بمنع استقدام عمالة مصرية

الكويت

وزارة التربية

مصريين

عمالة

بعد أن قررت شركات كويتية تصفية آلاف العمالة، والتي سبقها قرارات حكومية بإنهاء عمالة آلاف المعلمين ومعظمهم مصريين، أصدرت وزارة التربية قرار جديد بتصفية 365 معلمًا ومعلمة السواد الأعظم منهم من المصريين.

حيث انتهى قطاع التعليم العام في وزارة التربية من تحديد وتجهيز أسماء 365 معلماً ومعلمة في جميع المراحل والمناطق التعليمية لإنهاء خدماتهم نهاية العام الدراسي الحالي 2018 – 2019، بناء على طلب ديوان الخدمة المدنية ضمن خطة تطبيق سياسة الإحلال.

وكشف مصدر تربوي لصحيفة «القبس الإلكتروني» الكويتية، عن أن القرارات رفعت بالأسماء إلى الوزير لاعتمادها، وأن التخصصات المشمولة بالإحلال هذا العام تتمثل في 7 مواد دراسية هي تربية إسلامية، واجتماعيات، وكهرباء، وعلم نفس، وأحياء، وتاريخ، وحاسب آلي.

وتوقع المصدر أن يتم إخطار المناطق التعليمية لإبلاغ المعلمين المنتهية خدماتهم خلال الشهر الحالي، بعد اعتماد وزير التربية حامد العازمي. وأكد المصدر أن سياسة الإحلال مستمرة وفقا لمعطيات ديوان الخدمة المدنية، والأعداد المطلوبة سنويا من كل قطاع.

وكانت شركات كويتية بدأت في إجراءات تصفية عمالتها المسجلة على عقود حكومية منتهية، وطالبت العمالة بتعديل أوضاعها والبحث عن عقود حكومية سارية، لتحويل اقاماتها عليها أو الاستعداد لإلغاء إقاماتها والعودة إلى بلادها.

وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة طالبت تلك الشركات التي لها عقود حكومية منتهية بتصفية عمالتها الوافدة المسجلة على هذه العقود، والبالغ عددها 5792 عاملاً وافدا. يأتي ذلك في إطار قيام الهيئة بإجراء المراجعة الدورية لملفات العقود والمشاريع الحكومية، حيث تبين وجود عدد من العقود المنتهية حتى 2018/9/31 يبلغ عدد تلك العقود أكثر من 200 عقد وإجمالي العمالة عليها 5792 عاملا.

وخاطبت الهيئة، إدارات العمل المختصة نحو إيقاف الملفات الرئيسية للشركات صاحبة العقود، لحين تصفية العمالة او اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بشأن هذه الشركات وذكرت مصادر في الهيئة ان مصير العمالة الوافدة المسجلة على عقود حكومية منتهية يتحدد بامرين لا ثالث لهما. إما تحويلها على عقود جديدة، أو إلغاء اقاماتها للسفر والعودة إلى بلادها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق من «كهربا» على استبعاده من المنتخب
» "بوتين" يُنجب توأمًا من صديقته البطلة الرياضية
» مؤمن زكريا ساخرًا من صالح جمعة: "فين وائل جمعة؟"
» حرس رئيس المخابرات السوداني يرفض القبض عليه ويتصدى للشرطة
» الطيب: هكذا يريد الغرب "حقوق الإنسان" فى مصر
» رسميًا.. كريم بنزيمة أفضل لاعب فرنسي الموسم الحالي
» ذئاب بشرية.. 13 شابًا يغتصبون "خديجة" بشكل وحشي
» الجنيه المصري بـ1.5 دولار أمريكي
» الجيش الجزائرى يكشف ملفات خطيرة بمؤسسات الدولة
» جامعة سوهاج: 12400 بـ"الزراعة" و"الآداب" يخوضون الامتحانات
» أمي المتوفاة تأكل معي بشراهة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:23 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات