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وفاة لاعب سعودي خلال دورة رمضانية

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وفاة لاعب سعودي خلال دورة رمضانية
صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

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توفي لاعب كرة قدم سعودي، يوم الإثنين، ضمن دورة رمضانية بمحافظة جازان جنوب المملكة.

وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، كان اللاعب الشاب حيدر مغفوري، أحس بالتعب خلال المباراة التي أقيمت في ساعة مبكرة من يوم الاثنين، وطلب تغييره بلاعب آخر قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة عقب تعب وإجهاد وضيق في التنفس.

وقال مقربون من الشاب الثلاثيني، إن فرق الهلال الأحمر حضرت لموقع المباراة وقدمت الإسعافات الأولية له ونقلته لمستشفى الملك فهد المركزي لكنه فارق الحياة، وأشارت المعلومات إلى أن اللاعب المغفوري لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.

قدم كثير من المدونين السعوديين الذي صدمهم خبر وفاة الشاب، التعازي لعائلته بمن فيهم زوجته وأطفاله.

وتقام الدورات الرمضانية الكروية في عدد من مدن وبلدات السعودية بمشاركة فرق هواة تخوض مبارياتها في وقت متأخر بين فترتي الإفطار والسحور.


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