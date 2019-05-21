«الإفتاء»: أكثروا من قول "اللهم أجرني من حر جهنم"

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حثت دار الإفتاء المصرية في بيان لها اليوم الثلاثاء، المسلمين على الإكثار من قول "اللهم أجرني من حر جهنم"، وذلك خلال الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال يومي الأربعاء والخميس حيث تصل درجة الحرارة إلى 45 درجة.

وقالت الإفتاء في منشور لها على "فيس بوك": "أكثروا يوم غد وبعد غد من قول اللهم أجرني من حر جهنم.. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا كان يومٌ حار ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض , فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم , قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني منك, وإني أشهدك أني قد أجرته.

فإذا كان يومٌ شديد البرد ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء والأرض, فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم, اللهم أجرني من زمهرير جهنم, قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني من زمهريرك, وإني أشهدك أني قد أجرته. فقالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: بيتٌ يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة بردها بعضه من بعضٍ" رواه البيهقي في الأسماء والصفات.


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