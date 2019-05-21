5 عادات للتخلص من آلام القولون العصبي

أكدت طبيبة أمراض الجھاز الھضمي، روجا راميسيتي، أن مرض القولون العصبي يعتمد على حالة الجسم.

وأشارت إلى أن الإجھاد والنظام الغذائي ھما العاملان الرئيسيان اللذان يمكن أن يتسببا ويزيدا من اضطرابات مرض القولون. وذلك بحسب "الوطن أونلاين".

وشددت على ضرورة اتباع 5 عادات للتخلص من الآلام المرافقة لمرض القولون العصبي، وهي كالتالي:

1-الاستيقاظ بمزاج جيد

عند الاستيقاظ، خذ لحظة من الجلوس على السرير، وفكر في كيفية بدء اليوم بعقلية إيجابية، ولا تسمح للتوتر أو القلق بالتسرب إليك.

2-عدم تأجيل دخول الحمام

عندما تشعر أنك في حاجة للدخول إلى الحمام خلال النوم، لا تؤجل ذلك، واستيقظ على الفور.

3-تخصيص وقت للتأمل

خصص في يومك لحظات معينة للتأمل وتصفية ذھنك، خاصة في بداية اليوم، لا يجب أن يستغرق ھذا كثيرا من الوقت خلال روتينك الصباحي، 10 دقائق على الأكثر.

4-الروتين

حاول السير وفقا لنظام روتيني يريح أمعاءك، وابذل قصارى جھدك للالتزام بنفس الجدول الزمني كل يوم، لتناول الطعام وأوقات الوجبات، لأن الأمعاء ستعتاد على ھذا النظام، وستشعر بالراحة كلما كنت ملتزما به.

5-ممارسة التمرينات الصباحية

إذا كنت معتادا على ممارسة التمرينات الرياضية في الصباح، لا تحاول أن تجعل التمارين قوية، يفضل أن تكون تمرينات خفيفة، لأن التمرينات الخفيفة والمعتدلة أو المتوسطة تحسن أعراض القولون.