بعد تعديل الدستور.. «النواب» يناقش تعديل قوانين الهيئات القضائية

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها غدا الأربعاء، 7 مشروعات قوانين محالة من الحكومة إلى البرلمان بشأن تعديلات قوانين الهيئات القضائية، لتتماشى مع التعديلات الدستورية الأخيرة.

وتشمل مشروعات القوانين، مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري. وتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الدولة، ومشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.