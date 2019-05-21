"بوتين" يُنجب توأمًا من صديقته البطلة الرياضية

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كشفت تقارير صحفية، خبرا “مثيرا” بشأن رياضية روسية يقال إنها شريكة للرئيس، فلاديمير بوتن، منذ فترة طويلة، لكن الكرملين لم يؤكد بعد ما أثير بشأن العلاقة.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن صديقة بوتن “المحتملة”؛ وهي لاعبة الجمباز السابقة، ألينا كبايفا، أنجبت توأما من ذكرين، خلال الآونة الأخيرة.

ولم يصدر أي إعلان رسمي بشأن الولادة من الرياضية التي سبق لها أن أحرزت الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية، أما الكرملين فهو لا يخوض دائما في حياة الرئيس الخاصة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، تم تخصيص طابق بأكمله داخل إحدى المراكز الطبية الفخمة في موسكو، لأجل ولادة الرياضية السابقة. وبحسب مصدر صحفي روسي، فإن صديقة بوتن المفترضة أنجبت التوأم عن طريق عملية قيصرية، وحضر عدد من ضباط الشرطة إلى المركز الطبي قبل الولادة.

فضلا عن ذلك، تم إبعاد أغلب الموظفين في المركز الطبي خلال الولادة، وهذا الأمر اعتبره كثيرون بمثابة مؤشر على “العلاقة” بالرئيس لأن العناية برياضية سابقة لا يتطلب كل هذه الاحتياطات.

وفي سنة 2014، أعلن بوتن وزوجته، ليودميلا، طلاقهما، بشكل رسمي، لكن الشائعات تقول إن علاقة الرئيس بلاعبة الجمباز تعود إلى أكثر من عشر سنوات.


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