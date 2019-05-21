شريف مدكور يتقدم بهذا الطلب للتليفزيون

21 مايو 2019 - 07:30 م

جدد الإعلامي شريف مدكور إجازته من التليفزيون لعام أخر عقب انتهائها، وتم عرض تجديد الإجازة علي المسئولين داخل قطاع المتخصصة برئاسة أسامة البهنسي، بماسبيرو وبناء عليه تم الموافقة علي الطلب.

وكان المذيع بقناة نايل لايف شريف مدكور، تقدم منذ أسابيع بطلب للمسئولين بالمتخصصة لتجديد إجازته لعام آخر بعد انتهائها، وتم العرض على اللجان المختصة بالقطاع ليتم الموافقة عليها.

يذكر أن الإعلامي شريف مدكور أعلن قبل شهر رمضان إصابته بورم في القولون خلال مداخلة له مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام"، وأجرى مؤخرا عملية جراحية لاستئصال الورم، وتوالت دعوات الجمهور والأصدقاء عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالشفاء العاجل له، وتجاوز هذه المحنة.