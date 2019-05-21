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جامعة سوهاج: 12400بالزراعة والآداب يخوضون الإمتحانات

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جامعة سوهاج
جانب من الامتحانات

أسامة عبد الله

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تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج لجان الامتحانات بكليتي الآداب والزراعة اليوم بمقر الجامعة الجديد، والتي تستمر حتى 20 يونيو القادم .

وقال عزيزفى تصريحات صحفية خلال تفقده لجان الامتحانات، إن الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء تأدية الإمتحانات خاصة خلال شهر رمضان المعظم، حيث تم التأكد من توافر الرعاية الطبية الكاملة ووسائل التهوية الجيدة داخل اللجان لضمان إجراء الامتحانات بكل يسر، كما حرص رئيس الجامعة على التأكد من مدى مطابقة الأسئلة لمعايير الورقة الامتحانية، مؤكدا علي استمرار عملية نقل الطلاب من مقر الجامعة الجديدة الي جميع ارجاء المحافظة بعد انتهائهم من اداء الامتحانات .

ومن ناحيته قال الدكتور فتوح خليل، عميد كلية الآداب إن 11 ألفًا و500 طالب وطالبة بجميع أقسام الكلية يؤدون امتحانات نهاية العام، مضيفًا أنه جرى توزيعهم على 4 فرق داخل 61 لجنة، إضافة إلى تخصيص لجان للطلاب المكفوفين

وقال الدكتور أحمد سالمان عميد كلية الزراعة أن عدد الطلاب بالفرق الأربعة 1400 طالب وطالبة موزعين على 24 لجنة بمدرجات وفصول مبنى الكلية بالمقر الجديد، وأضاف أن إمتحانات الدراسات العليا ستبدأ يوم 21 مايو الجاري وستنتهي 20 يونيو القادم والتي سيؤديها 166 طالب وطالبة، منهم 116 بالماجيستير و50 بدرجة الدكتوراه.


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