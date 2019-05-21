البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريب بحرى مشترك

21 مايو 2019 - 07:00 م

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة ، نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى فى البحر المتوسط وذلك أثناء عبور الفرقاطة الفرنسية (SURCOUF ) لقناة السويس وبمشاركة إحدى وحدات القوات البحرية المصرية .

حيث تضمن التدريب تنفيذ العديد من تشكيلات الإبحار القتالية والتدريب على صد الهجمات المعادية والدفاع ضد التهديدات غير النمطية ، وتنفيذ تمرين حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها مع الإستخدام المكثف لجميع وسائل المواصلات الإشارية .