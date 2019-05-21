» أمي المتوفاة تأكل معي بشراهة

21 مايو 2019 - 06:19 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أمي المتوفاة تاكل معى بشراهة. فما التفسير وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأكل يدل على السكينة والطمأنينة وراحة البال، و الأكل مع الوالدة خيرا لك وطول عمر، وإذا كانت رحمها الله ماتت فى كبر سنها فالأكل معها يدل لك على الصحة والعافية وطول العمر أيضا وسماع أخبار سارة، والأكل مع الوالدة رحمها الله يدل على رضى الوالدة عنك و الفرج لك وفتح أبواب رزق. وأكل الوالدة بشراهة ربما دل على نسيانكم لها و حاجتها إلى الصدقة والدعاء. والله أعلم. وأدعو الله أن يتغمد الوالدة بواسع رحمته وأن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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