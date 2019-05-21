  • الثلاثاء 21 مايو 2019
  • بتوقيت مصر06:17 م
بحث متقدم
المنتخب

نجم الفراعنة ينتقل من البريميرليج للأهلي

مدبولي

6 قرارات مهمة لرئيس الورزاء.. تعرف عليها

زين الدين زيدان

الريال يتحرك لتحقيق حلم زيدان بالتعاقد مع هذا اللاعب

جانب من اللقاء

وزير الدفاع يلتقى عدداً من دارسى المعاهد التعليمية

البنك المركزي

الدين المحلي يرتفع إلى 4.1 ترليون دولار

تحطم مقاتلة تركية بمحافظة لواء إسكندرون

بالفيديو.. انفجار مقاتلة صينية عقب سقوطها علي الأرض

القوات المسلحة

قبول دفعة جديدة بالمدارس العسكرية الرياضية

وزارة المالية

بشري للأطباء والتمريض وصدمة لتعيينات الجهاز الإداري

محمد نجم

جلطة دماغية تهدد حياة الفنان محمد نجم

البورصة

توقف نزيف البورصة والأرباح تصل 9.5 مليار جنيه

بالقوات المسلحة..

وزير الدفاع يلتقى عدداً من دارسى المعاهد التعليمية

آخر الأخبار

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

استقالة وزير دفاع سريلانكا

#

مباحثات أمريكية سعودية حول هذا الأمر الهام

#

بيان جديد من قائد الجيش الجزائري

#

«البنتاجون»: أمريكا لن تنسحب من أفغانستان بمفردها

وزير الدفاع

القوات المسلحة

المعاهد التعليمية

الفريق محمد زكي

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عدداً من دارسى المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لإستراتيجية التطوير والتحديث التى تنفذها القوات المسلحة للمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية.

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم لتظل مصر وطناً آمناً مستقراً ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدارسى المعاهد العسكرية.

وإستمع القائد العام إلى شرح مفصل لمنظومة تطوير العملية التعليمية بالمعاهد العسكرية ، مؤكداً على الإهتمام بمتابعة تطوير وتحديث العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية بإعتبارها ساحة للفكر العسكرى المتطورالذى يتناسب مع متطلبات العصر ويواكب أحدث النظم التكنولوجية فى التدريب والتأهيل.

وأدار الفريق أول محمد زكى حواراً مع الضباط إستمع فيه لأرائهم وإستفساراتهم فى مختلف المجالات مؤكداً على ضرورة تفهم القادة والضباط لمهامهم ومسئولياتهم والحفاظ على مستوى الإستعداد القتالى لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة تامة مع الاهتمام بالمرؤسين والتواصل معهم للحفاظ على التلاحم ووحدة الصف داخل القوات المسلحة.

وأشاد القائد العام بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح للضباط لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات بالمنطقة وطالبهم بالإنتباه إلى الشائعات وحروب الجيل الرابع التى تستهدف النيل من الدولة المصرية والتشكيك فى القفزات التنموية التى يخطو بها الوطن نحو بناء مصر الحديثة.

وأوصى القائد العام الدارسين بالإستمرار فى البحث والإطلاع والمعرفة لمواكبة التطور العلمى فى كافة المجالات وإثراء ودعم خبراتهم العسكرية التى تعينهم على إتخاذ القرار السليم ، بما يتناسب مع تطور المهام والواجبات المكلفين بها للدفاع عن الوطن سلماً وحرباُ.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدداً من قادة القوات المسلحة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «وادى الصعايدة»يحصد المركز الأول بتخرج" إعلام القاهرة"
» ننشر..أسماء المتقدمين للمسابقة القومية لدعم الابتكارات بالجامعات
» «الخشت»: زيادة الموازنة الجديدة 300% عن العام الماضي
» النيابة تكشف مفاجأة.. وتبرئ سيدة من قتل زوجها
» شاهد.. أول فيديو شديد الوضوح للكرة الأرضية
» تفوق الخيال.. هذا ما يحدث فى دار مسنين بهذه الدولة
» "الرقابة المالية" تصدر قرارين تعرف عليهما
» صادم.. كاميرات المنزل تكشف سارق نقودها على مدار عامين
» نهار "المعز" فى "رمضان".. الأكثر روحانية
» تشريح جثة طبيب عربى قتل داخل شقته فى فيصل
» بالصورة.. محمد عواد "يسخر" من المنتخب بعد عدم انضمامه

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • مغرب

    06:52 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان