بالفيديو.. انفجار مقاتلة صينية عقب سقوطها علي الأرض

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقاتلة صينية أثناء سقوطها علي الأرض بسرعة فائقة وانفجارها بشكل مفزع.

ووفقا للتعليق أسفل الفيديو المنتشر، فإن الحادثة وقعت في مقاطعة شاندونغ الصينية، وأن المقاتلة التي تحطمت من طراز "JH-7A "، حسب موقع "zaobao " الصيني.

ولسبب مجهول إلى الآن سقطت المقاتلة بشكل سريع وارتطمت بالأرض مخلفة وراءها انفجارا ضخما. ويظهر الفيديو تجمهرا كبيرا من الأشخاص بعد وقوع الحادثة.

ووفقا لشهود عيان، تمكن قائد الطيار من القفز والنجاة قبل أن تنفجر الطائرة. كما أن السلطات الصينية لم تعلق إلى الآن على الحادثة بشكل رسمي.
شاهد الفيديو..


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