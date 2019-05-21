» ننشر..أسماء المتقدمين للمسابقة القومية لدعم الابتكارات بالجامعات

21 مايو 2019 - 04:16 م

قال الدكتورخالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة حريصة مشاركة متحدي الإعاقة في كافة الأنشطة وتهيئة بيئة مناسبة لهم، حيث تعتبر قضية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية من خلال إيجاد أفكار ابتكارية تخدم احتياجاتهم أحد القضايا التنموية المحورية على الصعيدين العالمي والمحلي.

وفي هذا الإطار أعلنت الوزارة أسماء أفضل المتقدمين للمسابقة القومية لدعم الابتكارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة لطلاب الجامعات المصرية حيث تم التحكيم والإشراف علي المسابقة من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث جاء الطالب/ باهي أحمد محمد كامل بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان بالترتيب الأول، وديانا نصحي زكي بكلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر بالترتيب الثاني، وريم عصمت لكلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر بالترتيب الثالث، وسلوى محمد عبد الرحمن بكلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر بالترتيب الرابع، وأحمد عبدالرحمن محمد بكلية الهندسة جامعة عين شمس بالترتيب الخامس، وعمرو محمد أحمد بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف بالترتيب السادس.

ومن ناحيته قال الدكتورطايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية،إن منافسات المسابقة القومية لدعم الابتكارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة لطلاب الجامعات المصرية جاءت تنفيذًا لإستراتيجية الوزارة، وكذاخطة قطاع الأنشطة من خلال توقيع بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة وتحت إشراف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأشار مستشار الوزير للأنشطة الطلابية إلى أن المسابقة تم إطلاقها على المواقع الرسمية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومعهد إعداد القادة، وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة، والمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، والاتحادات الطلابية وإدارات رعاية الشباب بالجامعات والمعاهد العليا.

ولفت إلى أن قيمة الجوائز مائة وخمس آلاف جنيه حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى خمسون ألف جنيهًا، والثانية خمسة وثلاثون ألف جنيهًا، والثالثة عشرون ألف جنيهًا.

وتابع أن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ 66 طالبًا، تم مراجعتها بشكل أولي لتحديد مدى استيفائهم للشروط والمعايير الخاصة بالمسابقة، وانتهى إلى مطابقة 54 متسابق للشروط، موضحًا أنه تم اختيار وترتيب عدد 6 متسابقين كأفضل متقدمين للمسابقة من طلاب البكالوريوس.