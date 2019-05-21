» «الخشت»: زيادة الموازنة الجديدة 300% عن العام الماضي

21 مايو 2019 - 03:28 م

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن موازنة الجامعة من الدولة للعام المالي الجديد 2019/2020، تبلغ نحو 5 مليار و600 مليون جنيه من بينهم 3 مليار و600 مليون من الخزانة العامة للدولة و2 مليار من الموارد الذاتية للجامعة بنسبة تصل إلى 32 % من إجمالي الموازنة، مما يؤكد التحسن المطرد في فوائض الجامعة.

وقال الخشت في تصريحات صحفية، أن موازنة جامعة القاهرة هذا العام تزيد عن موازنة العام الماضي بنسب تتراوح بين 8?? و300?? في بعض الأبواب، وإنه لا يوجد عجز بالموازنة، مشددا على تحقيق إرتفاع في الإيرادات نتيجة الزيادة الحقيقية في الموارد الذاتية ، وأن مشروعات الجامعة تحقق أحسن معدلات انجاز دون تعثر.

وأوضح ، أن الجامعة استطاعت خلال العام الماضي زيادة مواردها الذاتية بنحو 30% بالرغم من حجم الإنفاق على مشروعات التطوير علي كافة الاتجاهات للتحول إلى جامعة الجيل الثالث، سواء التعليمية أبو البحثية أو الإنشائية من خلال تغيير طرق الامتحانات وإضافة سؤال حل المشكلات وتطبيق مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال، و إطلاق مشروع تطوير العقل المصري، وزيادة النشر العلمي دولياً، والشمول المالي والدفع الالكتروني، وتطوير الحرم الجامعي، وحتي التوسعات والانشاءات الجديدة في المستشفيات الجامعية ومعهد الأورام وابوالريش الأطفال من توسعات وأجهزة جديدة، وبلغ إنفاق الجامعة على الفرع الدولي من مواردها الذاتية حتي الآن حوالي 700 مليون جنيه.

وتابع، أن الجامعة انتهت من إنشاء 181 برنامج ليسانس وبكالوريوس ودبلوم وماجستير ودكتوراة، بنظام الساعات المعتمدة، لزيادة مواردها الذاتية، وهذه البرامج تشمل مضمونا ومحتوى تعليميا طبقا للمعايير الدولية والعالمية، كما طورت 31 معملًا، بالإضافة إلى 29 درجة علمية اعتمدتها الجامعة بالتعاون والتنسيق مع كبرى الجامعات العالمية، ما يزيد من موارد الجامعة لاعتماد تلك الشهادات من جامعات عالمية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، علي أنه لا شك أن التمويل الذاتي من الجامعة الذي يبلغ ملياري جنيه يعكس تحسن وقوة الوضع المالي للجامعة وليس عجزا بالموازنة.