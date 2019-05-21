تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء

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كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، اليوم الثلاثاء، عن الأسعار الجديدة للكهرباء والتي ستطبق ابتداء من شهر يوليو المقبل، وذلك وفقا لإعادة هيكلة الأسعار .

وأوضح وزير الكهرباء، خلال مؤتمر صحفي، أن الأسعار الجديدة للمنازل، هى :

- الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات.. 30 قرشا مقابل 22 قرشا .

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات.. 40 قرشا مقابل 30 قرشا .

- الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلووات .. 50 قرشا مقابل 36 قرشا .

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات .. 82 قرشا مقابل 70 قرشا .

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات .. 100 قرش مقابل 90 قرشا .

- الشريحة السادسة 651 إلى 1000 كيلووات .. 140 قرشا مقابل 135 قرشا .

- الشريحة السابعة من صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات.. (145 قرشا ).

وبالنسبة للاستهلاك التجاري :

- من صفر إلى 100 كيلووات .. 65 قرشا مقابل 55 قرشا .

- من 0 إلى 250 كيلووات .. 115 قرشا مقابل 100 قرش .

- من صفر إلى 600 كيلوات .. (140 قرشا ).

- من 601 إلى 1000 كيلووات .. 155 قرشا .

- من صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات .. 160 قرشا مقابل 150 قرشا .

والجدير بالذكر أن الوزارة طبقت خطة واضحة لرفع دعم الكهرباء من على كاهل الدولة تدريجياً حتى العام المالي 2021 / 2022 مع الحفاظ على دعم تبادلي لمراعاة البعد الاجتماعي، وبدأ تطبيق الخطة منذ عام 2014 لمدة خمس سنوات، وتمت إضافة 3 سنوات للخطة لتصبح 8 سنوات.


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