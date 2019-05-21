"الخطيب" يرد على دعوة "منصور" بشأن حضور الكونفدرالية

21 مايو 2019 - 02:18 م

كشف مصدر داخل مجلس أدارة النادي الأهلي، عن موقف مجلس إدارة القلعة الحمراء، مما أعلنه رئيس نادي الزمالك أمس بتوجيه الدعوة لمحمود الخطيب رئيس النادي ومجلس الإدارة، لحضور إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل أمام نهضة بركان المغربي .

وشدد المصدر خلال تصريحاته لجريدة "الوطن" على أن ما ردده رئيس نادي الزمالك ماهو إلا "شو" في الإعلام فقط، والأهلى لم يتلق أي دعوة منه.

وتابع: "دعوة رئيس نادي الزمالك بالتأكيد سيتم رفضها، لأنه ليس من المعقول أن نلبي دعوة الشخص الذي تهجم على النادي ومجلس إدارته وجماهيره ".

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، عبر شاشة قناة "المحور": "العلاقة بيني وبين مجلس الأهلي ليست سيئة لكن شخص واحد فقط هو سيد عبد الحفيظ السبب في توتر العلاقة

ويلتقي الزمالك، مع نهضة بركان المغربي في العاشرة مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب الدور النهائي للكونفدرالية الأفريقية .

وخسر الزمالك ذهابا أمام نهضة بركان بالمغرب بهدف دون رد، بشكل درامي، بعد أن حافظ لاعبو الزمالك على نظافة شباكهم طوال 94 دقيقة، حتى جاء هدف نهضة بركان القاتل بالدقيقة الأخيرة من عمر الوقت المحتسب بدل من الضائع، عن طريق مهاجمه التوجولي لابا كودجو .