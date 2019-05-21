» تفوق الخيال.. هذا ما يحدث فى دار مسنين بهذه الدولة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لدار مسنين بالصين، حيث أثارت ممارسة كبار السن في هذه الدار لجميع الرياضات، التي تتطلب جهد، انبهار الجميع، واصفين إياه بـ"الخيالي" .

ونشر حساب يدعي "الجريمة نيوز"، عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو للمسنين بدار عجزة بالصين، وهم يمارسون رياضات شاقة، كرفع الأثقال و الجمباز وتسلق الأشجار والأسوار الحديدية، ما أثار دهشة واستغراب كثير من رواد السوشيال ميديا .





