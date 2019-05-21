سجال بين "حسن" و"ساويرس" بسبب ثروته

21 مايو 2019 - 12:34 م

دار سجال بين الباحث في الشئون الإسلامية عمار علي حسن، ورجل الأعمال نجيب ساويرس بشأن تغريدة نشرها "الأول" حول رجال الأعمال المصريين.

وكانت البداية مع خبر نشره "حسن" على حسابه في"تويتر" بشأن تبرع الملياردير الأمريكي روبرت سميث تكاليف دراسة مئات الطلاب، معلقًا علي ذلك: "يا ليت مليارديرات مصر، الذي كون أغلبهم ثرواتهم من أبواب الفرص، بعيدا عن الجهد والخبرة والذكاء، يفعلون مثل هذا الثري الأمريكي" .

فيما رد "ساويرس" علية بقوله: " بالذمة ده كلام علمى ده.. عملوا ثرواتهم من أبواب الفرص وبعيد عن الجهد والخبرة والذكاء؟ يا راجل مكانش حد غلب".

فيما عاود "عمار" الرد على "ساويرس" بقوله: "طبعًا كلام علمي، فأنا لم أقل "كلهم" لكنني قلت "أغلبهم" هذه حقيقة يعرفها الجميع. بين أثرياء مصر هناك استثناءات قليلة، لكن من أيام الجفالك والأوسيات ونظام الالتزام، والأغلبية كونت ثرواتها من عطايا الدولة، بمنح الأرض، أو التوكيلات، أو الباب الخلفي للعولمة، أو عبر الاحتكار والاستغلال .