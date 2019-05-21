"شاكر": زيادة أسعار الكهرباء 15% يوليو المقبل

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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن نسبة الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء تبلغ 14.9%، وسوف يتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم على فاتورة الاستهلاك .

وأوضح شاكر، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء، أن متوسط سعر بيع الكهرباء هذا العام بلغ حوالى 23%.

جدير بالذكر، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت خلال العام 2015، وكان مخططًا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلاً من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021 .

 


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