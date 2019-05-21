روائية تسب "شهر رمضان" بلفظ قبيح

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عفاف السيد
الكاتبة عفاف السيد

متابعات-علا خطاب

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كورنيش النيل

سرقة عاطل

شن العديد من رواد التواصل الاجتماعي، هجومًا شرسًا، ضد الكاتبة عفاف السيد، بسبب قولها "امتي رمضان الجحش دا يخلص"، كما تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد الكاتبة الروائية اتهمها فيه بازدراء الدين الإسلامي.

وأوضح صبري، أن الكاتبة عفاف السيد المبلغ ضدها أهانت الدين الإسلامي وشعائره الفضيلة وأهانت شهر رمضان الكريم المبارك، حيث كتبت على صفحتها على فيس بوك، "ع المسا.. امتى رمضان الجحش ده هيخلص بقى".

كما كتبت تعليق قالت فيه:"اللي بيحبه يروح يحبه على صفحته يا شعب عشان مش فاضية اتناقش”، “كل حاجة متوقفة والشغل والحياة بايظين بسببه".

وأكد صبري أن هذا النموذج هو من يؤثر فى عقولنا وعقول أبنائنا ويرسخ للفكر الطائفي، ويشعل الفتنة بين الأديان، بخلاف إن ما قالته المبلغ ضدها يشكل جريمة ازدراء الأديان المعاقب عليها بالمادة 98 فقرة “2” من قانون العقوبات.

وبناء على ما تقدم، طالب سمير من النائب العام، إصدار الأمر بالتحقيق في هذا البلاغ وتقديم المبلغ ضدها الروائية المدعوة عفاف السيد للمحاكمة الجنائية العاجلة.


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