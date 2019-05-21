» تعفن جثته.. كشف جريمة الزوجة

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شهد مركز ملوى جنوب المنيا جريمة بشعة حيث أقدمت ربة منزل على قتل زوجها السمسار بالاشتراك مع نجلهما الطالب الجامعي بسبب تشاجره الدائم معهما وزواجه من سيدة أخرى.

اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا تلقى معلومات من أحد المواطنين بانبعاث رائحة كريهة من منزل شقيقه "ش-ا"، 55 عاما، سمسار عقارات، مقيم بمدينة ملوي، ومبلغ بتغيبه منذ نحو 39 يومًا، وعلى الفور انتقل العقيد عصام أبوالفضل، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، والمقدم أحمد عبدالهادي، مأمور القسم، والرائد محمد يوسف، رئيس مباحث ملوي، وتم العثور على جثة المتغيب داخل خزان منزله مقتولًا وفي حالة تعفن.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي الأولية إلى أن زوجة المجني عليه وتدعى "ف-م"، قتلت زوجها بالاشتراك مع نجلها "ا"، 21 عاما، طالب جامعي، بعدما وضعت له قرص المنوم في الشاي وخنقته بمساعدة ابنها وتخلصا من جثته بوضعها داخل خزان الصرف الصحي.

وأفادت التحريات بأن الدافع وراء قتل المجني عليه زواجه من امرأة أخرى وتشاجره المستمر مع زوجته الأولى ونجله، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.


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