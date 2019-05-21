» العلماء يكشفون السبب الحقيقي للبقع البيضاء في الأظافر

21 مايو 2019 - 11:09 ص

كان الناس يعتقدون أن البقع البيضاء في الأظافر هي دليل علي نص الكالسيوم في الجسم إلا أن العلماء كشفوا حديثا عن السبب الحقيقي وراء تلك البقع.

وفسر العلماء حدوث البقع البيضاء بسبب صدم الأظافر بأدوات حادة أو سطوح قاسية لا أكثر.

ويمكن أن تحدث هذه البقع البيضاء بسهولة أثناء التنظيف أو النقر على سطح خشبي باستخدام الإصبع.

وتتكون البقع البيضاء من قاعدة الإصبع وتنمو تدريجيا، إلا أنها تأخذ وقتا لتتشكل مما يعني أننا سننسى العامل المسبب لها أساسا.

إلا أنها قد تدل في بعض الحالات على نقص الزنك في الجسم، ويمكن تعويض ذلك بتناول أطعمة كالسبانخ والحبوب والبذور.

وفي أسوأ الحالات ممكن ان تكشف العلامات البيضاء عن وجود امراض كالملاريا وفقر الدم المنجلي، إلا أنها لا تكفي وحدها كمسبب، وإنما يجب الأخذ بعين الاعتبار عوارض أخرى للمرض.