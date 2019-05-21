» كيف تصبح مليونيرًا.. تجربة أمريكية تعرف عليها

21 مايو 2019 - 11:05 ص

هل من الممكن أن تتحول من صاحب ألف دولار إلى مليونير في سنوات قليلة، هذا ما فعله شاب أمريكي،والذي حكى تجربته في مقابلة تليفزيونية.

كشف شاب أمريكي يبلغ من العمر 20 عاماً فقط ويمتلك ملايين الدولارات السر وراء ثرائه السريع والكبير، زاعماً أنه استطاع تحويل ألف دولار أمريكي فقط إلى 3.7 مليون دولار، وهي التي حولته إلى واحد من المليونيرات الشباب القليلين في العالم اليوم.

وكشف إريك فينمان في مقابلة تليفزيونية أن جدته أهدته قبل سنوات ألف دولار فاستثمرها بدلاً من أن ينفقها على الألعاب والرحلات، وهو ما جعله اليوم يمتلك أكثر من 3.7 مليون دولار، أما مجال الاستثمار فكان العملات الرقمية وبالتحديد " بيتكوين".

يقول فينمان إنه كان يبلغ من العمر 12 عاماً عندما اشترى العملة الإلكترونية العالمية "بيتكوين" مقابل 12 دولاراً للعملة الواحدة، لكن ثروته سرعان ما تضخمت خلال العامين الماضيين، وبات اليوم أحد المليونيرات الشباب في العالم إذ يمتلك حالياً أكثر من 3.7 مليون دولار.

وكانت "بيتكوين" قد سجلت سعراً قياسياً في أواخر العام 2017 عندما بلغت مستوى 20 ألف دولار للعملة الواحدة، لكنها عادت إلى مسار الانخفاض طوال العام الماضي، وعادت خلال شهر مايو الحالي لتسجيل مكاسب قياسية وسريعة إذ سجلت ارتفاعاً بنسبة وصلت إلى 50% وتجاوز سعرها مستوى السبعة آلاف دولار.

ولكن على الرغم من كل هذه الأرباح التي حققها الشاب فينمان إلا أنه يؤكد بأن "سوق العملات الإلكترونية لا يزال يعاني الكثير من المشكلات التي تحتاج إلى حل".