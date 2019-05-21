بالفيديو..فنانة شهيرة: "أنا بكلم الميتين"

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ناهد السباعي
ناهد السباعي

متابعات-علا خطاب

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أثارت الفنان ناهد السباعي، خلال لقائها في برنامج "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، جدلاً واسعًا، بسبب تصريحاتها الجريئة والمثيرة، حيث علقت "أنا بكلم الميتين وبشوف روح أخويا ووالدي في البيت".

وأضافت "السباعي" في لقائها، أن من ضمن أسباب إلغاء زفافها في آخر لحظة، هي رسالة من أخوها المتوفى عن طريق ابنته، حيث قالت:"اخويا قالي متروحيش.. دي رسالة منه وأنا فهمتها، ومكملتش الفرح".

وتابعت :"أنا بحس أن والدي واخويا بيكلموني طول الوقت، مرجعة ذلك إلى فقدها لهم في خلال شهرين"، وردت الإعلامية بسمة وهبة عليها،"ان ذلك أوهام وهلاوس سمعية وبصرية ليس أكثر".

وأشارت ناهد السباعي إلي أن هناك أسباب أخرى لانفصالها عن خطيبها قبل الزواج بأيام، فقالت: "اللى حصل إن في خناقة حصلت قدام والدتي في الشارع، كان عصبي، وده مينفعش يحصل".

وأضافت: "هو كويس وأهله ناس محترمة، وطلبوا يمشوا الفرح عشان سمعتي، قالولي عدي المشكلة دي عشان سمعتك".

وتابعت: "أنا زي أي بنت نفسي أتجوز، لكن أنا ضد إني أبقى مش مرتاحة".



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