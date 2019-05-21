» الكشف عن موعد إطلاق قائمة المنتخب في "البطولة الأفريقية"

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قال هاني رمزي، المدرب المساعد للمنتخب الوطني، إنه من المتوقع الإعلان عن قائمة كأس الأمم الأفريقية خلال 24 ساعة.

وأكد رمزي في تصريحات تليفزيونية إن الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم هو القناة الرسمية للإعلان عن قائمة المنتخب، حيث يسلم خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب، الأسماء المختارة إلى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، بعد الاستقرار عليها.

وأضاف رمزي: "الجهاز الفني عقد اجتماعًا اليوم، للتشاور حول القائمة، وتم التوصل إلى الشكل النهائي للقائمة التي ستضم 25 لاعبًا بشكل مبدئي"، مشيرًا إلى أن القائمة النهائية سترسل إلى الاتحاد الأفريقي يوم 11 يونيو وستضم 23 لاعبًا .


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