"تركي آل الشيخ" يعلن عن مسابقة عالمية.. تعرف عليها

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القران

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة  للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن مسابقة سيتم إطلاقها قريباً.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "يسرني الإعلان عن  إطلاق  مسابقة  القرآن الكريم  وكذلك مسابقة الأذان، وسيتم الإعلان عن التفاصيل يوم الأربعاء المقبل".

وأضاف، "وستكون الفرصة متاحة لكل الراغبين من كل أنحاء العالم" .

وكان قد خرج "آل شيخ" في يناير الماضي، في مؤتمر صحفي يعلن خلاله استعداد هيئته لإطلاق مسابقة لأجمل تلاوة للقرآن الكريم في رمضان، وتخصيص جوائز بملايين الريالات لها، ولكن اقترب شهر الصيام من النصف، ولم ير السعوديون أي ملامح للمسابقة .

وكان آل الشيخ أطلق مسابقة أجمل تلاوة للقرآن الكريم في رمضان، والجائزة الأولى 5 ملايين ريال، ومسابقة أخرى لأجمل صوت لرفع الأذان، والجائزة الأولى بقيمة مليوني ريال .

وأكد آل الشيخ في حينها أن الهيئة تعمل على تنفيذ المسابقة الدينية الخاصة بأجمل صوت أذان وأجمل تلاوة خلال شهر رمضان المبارك .


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