"محمد صلاح " يفترش أرضية الطائرة

21 مايو 2019 - 10:41 ص

تداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي والصور الشهير "إنستجرام"، صورة للاعبي نادي ليفربول الإنجليزي وهم يصورون محمد صلاح نجم الفريق الإنجليزي ومنتخب مصر، أثناء نومه على الأرض خلف مقاعد الطائرة، المخصصة لنقل الفريق إلى مدريد للاستعداد لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.



وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن عن تفاصيل المباراة النهائية لرابطة أبطال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لعام 2019 بين فريقي ليفربول بقيادة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، وتوتنهام هوتسبير على إستاد متروبوليتانو في مدريد يوم السبت 1 يونيو المقبل.



وتأهل ليفربول للنهائي على حساب برشلونة الإسباني في دور نصف النهائي، فيما تأهل توتنهام على حساب أياكس أمستردام الهولندي.



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